Cultura: da Napoli in occasione del "Maggio" il lancio del Manifesto Etico dell'Architettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Manifesto Etico dell'Architettura": è la proposta avanzata dal presidente nazionale dell'Ordine degli Architetti, Francesco Miceli, in occasione del "Maggio dell'Architettura_annosedici" promossa dalla Fondazione SiebenArchi. "Lo spazio ha il compito di educare alla bellezza – ha affermato Miceli - La qualità dei luoghi è fondamentale nella vita di tutti noi. Quando progettiamo, ci occupiamo di persone, di chi vive gli ambienti. La riflessione da fare è capire qual è lo stato dell'arte del nostro Paese rispetto al progetto di architettura. Sono fortemente critico, si stanno perdendo valori fondamentali. Fare architettura non è solo conoscenza tecnica, ma è soprattutto un'azione di tipo sociale, politica ed etica". Recuperare, quindi, la dimensione etica del fare architettura. "Cosa significa 'contemporaneo' nell'architettura? Significa - ha proseguito - affrontare il problema ambientale e attraversarlo. Il progetto deve essere sempre più un momento di ricerca: innovare, non sradicando il progetto architettonico dal contesto. Dobbiamo costruire insieme un manifesto dei principi etici dell'architettura. Lo spazio può influenzare la psiche, deve essere pensato per far vivere meglio la gente". E sulle opportunità del Pnrr Miceli ha aggiunto: "Si potrà fare tanto per il Sud e per Napoli, però bisogna avere programmi e strategie di programmazione". (segue) (Ren)