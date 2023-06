Enti locali: Calderoli, aggiornare sistema Conferenze per favorire leale collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ stata ufficialmente insediata ieri la Commissione per lo studio e l’analisi dei temi legati all’organizzazione e al funzionamento della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-città, della Conferenza Unificata e della Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Già solo il nome di questa commissione - ha spiegato - rivela la complessità e la vastità dei temi da affrontare, che riguardano nel complesso il confronto e il dialogo tra governo, Regioni ed enti locali. L’obiettivo dei lavori - prosegue il ministro - è affrontare con serietà e pragmatismo la complessa disciplina delle conferenze, coordinando e aggiornando normative e prassi che hanno seguito percorsi frammentati e che devono necessariamente configurarsi in maniera più ordinata". (segue) (Rin)