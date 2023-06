Campania: Ciampi (M5S), il ministero della Salute sui Lea certifica il fallimento di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue senza sosta il fallimento dell'amministrazione De Luca. Il ministero della Salute ha reso noto il bilancio del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza e la Campania è tra le 7 regioni inadempienti sui tre fattori principali: servizi di prevenzione e sanità pubblica, distrettuali e ospedalieri. Viviamo in una regione dove mancano i posti letto, le liste di attesa sono infinite, il personale è carente e la rete emergenziale è in crisi. Il governatore continua ad osservare inerte lo sfascio della nostra sanità promettendo miracoli che vengono smentiti dalla realtà. Medici, infermieri e operatori fanno tutto il possibile per garantire ai cittadini un'assistenza decorosa ma la politica disastrosa di questo presidente continua a produrre i risultati che registriamo. Ieri De Luca ha informato la nazione che sul terzo mandato seguirà la linea di Kim Il-sung aggiungendo che bisogna pensare alla salute, noi gli suggeriamo, prima che scada il suo tempo, di pensare anche a quella dei campani". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi.(Ren)