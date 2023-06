Calcio: De Luca, Regione sosterrà grande evento allo Stadio Maradona per celebrare scudetto Napoli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il presidente De Laurentiis abbiamo sottoscritto l’intesa per l’organizzazione della festa per il terzo Scudetto del Napoli". Così in un post su facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "La Regione Campania, attraverso la Fondazione Campania dei Festival, si farà carico - ha aggiunto - della coproduzione del grande evento che si terrà il 4 giugno allo Stadio Maradona per celebrare la straordinaria vittoria sportiva conseguita dal Calcio Napoli. La diretta televisiva dell’intera manifestazione è un’importante occasione di valorizzazione e promozione per il nostro territorio ed un motivo di orgoglio per tutta la comunità campana".(Ren)