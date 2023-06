Sud: De Luca, bisogna combattere contro chi vuole usare Fsc per coprire opere del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse del Fondo sviluppo e coesione sono bloccate da 10 mesi, bloccate già dal Governo Draghi e bloccate con l'attuale Governo. Questi hanno in testa di prendersi i soldi destinati al Sud per coprire opere del Pnrr e questo sarebbe un delitto nei confronti del Sud. Bisogna combattere". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione di alcune opere di viabilità nel comune di Sacco, in provincia di Salerno. "Rispetto ai fondi Fsc - ha proseguito De Luca - la Regione Campania dovrebbe avere 5,6 miliardi di euro, questo è il riparto deciso a luglio dello scorso anno. Sono passati 10 mesi: avremmo potuto avere i progetti già esecutivi, aver fatto già le gare, avremmo potuto aprire i cantieri. Siamo bloccati perché hanno in testa di prendersi queste risorse e spalmarle sul piano nazionale. Qui bisogna combattere perché queste risorse sono preziose". "Nel Pnrr - ha evidenziato De Luca - non sono finanziate opere di viabilità e opere di riassetto del territorio. Negli incontri che ho avuto negli scorsi mesi e nelle scorse settimane con il ministro Fitto gli ho fatto una domanda, in modo particolare dopo l'alluvione in Emilia Romagna: se dovesse avvenire un evento del genere in Campania, con quali risorse noi affrontiamo i problemi della viabilità, delle strade allagate, dei ponti saltati, se non sblocchiamo i fondi Fsc? E' incredibile che ad oggi non ci sia nessuna risposta. Dunque bisogna combattere, perché come sempre il Sud è all'ultimo posto nell'attenzione nazionale". (Ren)