- Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha consegnato a Palazzo San Giacomo una targa a Giovanni Romano in segno di gratitudine e riconoscimento per l'impegno sul territorio in ambito sociale, sportivo, giovanile, e per essersi reso promotore di numerose iniziative a tutela della fasce deboli della comunità.(Ren)