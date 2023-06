Salario minimo: de Magistris (Up), al via la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina da Roma è iniziata la raccolta di firme in tutta Italia per la legge di iniziativa popolare che Unione Popolare ha depositato in Corte di Cassazione". Lo ha annunciato Luigi de Magistris, portavoce di Unione popolare, che stamani ha partecipato a Roma all'iniziativa promossa dalpartito. "Oggi è la festa della Repubblica e nell'articolo 1 è scolpito che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma troppi non hanno lavoro, molti lo perdono, altri ancora sono sfruttati dai padroni, diversi non hanno una adeguata retribuzione, tanti sono precari e impressionante è il numero dei morti nei luoghi di lavoro", ha aggiunto de Magistris. "La dignità del lavoro si smarrisce sempre di più in un Paese in cui le classi dominanti tutelano i super ricchi e colpiscono il popolo. Nella nostra proposta c'è il salario minimo ad almeno 10 euro l'ora, quello che i governanti di oggi e di ieri non vogliono, e c'è l'espressa previsione, con l'inasprimento delle pene, dell'omicidio sui luoghi di lavoro per tutelare la vita di chi lavora", ha concluso l'ex sindaco di Napoli. (Ren)