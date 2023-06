Campania: Protezione civile, allerta meteo gialla dalle 14 alle 21 di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione Civile della Regione Campania ha reso noto che è ancora presente una instabilità metereologica: anche nella giornata di oggi, temporali intensi sebbene fortemente localizzati, potranno verificarsi tra le 14 e le 21. Il Centro Funzionale, sulla base dell'analisi di modelli matematici, ha valutato una possibile criticità idrogeologica di livello Giallo. Come già evidenziato nei giorni scorsi, anche per oggi le precipitazioni potrebbero avere una particolare consistenza in alcune zone ed essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento. Pertanto è presente un rischio idrogeologico per temporali con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. A causa delle caratteristiche di tale perturbazione va prestata attenzione anche al rischio derivante dalle grandinate di danni alle coperture e al rischio di danni alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o alberi derivanti dalle raffiche di vento. Si raccomanda la massima attenzione, anche in assenza di precipitazioni, per un rischio residuo nelle zone interessate dalle precipitazioni dei giorni scorsi. La protezione civile regionale ha, inoltre, ricordato ai comuni la necessaria attivazione dei Coc (Centri Operativi Comunali) e delle misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Verificare altresì la corretta ricezione dei messaggi da parte della Sala Operativa regionale. (Ren)