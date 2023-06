Campania: Pellegrino (Iv), in arrivo 7 milioni per rifinanziare Fondo destinato ad Aree Interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importante apertura da parte della Giunta Regionale in seguito all'interrogazione presentata dal consigliere Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia viva, nel corso dell'ultimo Question Time del Consiglio, affinché si possa disporre l'incremento di circa 7.260.000 euro del fondo per la valorizzazione delle Aree Interne, a valere sulle risorse della nuova programmazione Fesr 2021/2027. Così sarà possibile finanziare le 71 richieste residue, già ammesse ma attualmente non finanziabili. Queste risorse si aggiungono ai 3.800.000 euro già messi a disposizione per il bando sulla Strategia Nazionale delle Aree interne riguardante il Vallo di Diano, il Cilento interno e Tammaro Titerno", così si legge in un comunicato. "Tale disponibilità - ha dichiarato Pellegrino - rappresenta per i nostri territori un'importante e concreta opportunità per contrastare il fenomeno della marginalizzazione e per incidere in maniera efficace sul tessuto economico del Vallo di Diano e del Cilento interno. Le Aree Interne rappresentano una parte preziosa del nostro Paese, caratterizzate da territori fragili e spesso abbandonati, che coprono ben il 60% della superficie nazionale. Un importante e necessario segnale di attenzione da parte della Regione Campania al tessuto produttivo-economico delle nostre Aree interne". (ren)