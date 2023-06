Cultura: da Napoli in occasione del "Maggio" il lancio del Manifesto Etico dell'Architettura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude con un bilancio positivo il Maggio dell'Architettura, ospitata negli spazi suggestivi delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, tra lectio magistralis, dibattiti sul futuro della disciplina, installazioni e mostre, con la consegna dell'ambito Premio Matita d'Oro all'architetto Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, riconosciuta protagonista dello scenario architettonico nazionale. A consegnarlo il presidente del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. Francesco Miceli. "Il Maggio dell'Architettura è diventata una rassegna sempre più grande e affascinante, con tante sfumature differenti", ha sottolineato l'architetto Antonio Ciniglio, tra i fondatori di SiebenArchi. "L'architettura - ha aggiunto - è un incrocio poi di arti perché ci sono momenti differenti di dialogo con artisti in esposizione. È importante costruire un senso critico dell'architettura. L'architetto deve essere una persona capace di interpretare i tempi e il territorio. L'opera architettonica deve essere inserita nel contesto e non decontestualizzata: ne è un esempio del lavoro della Cannnizzo, che celebreremo con la Matita d'Oro. Un'azione etica dell'architettura. Fondamentale nel progetto è il tempo per fare le cose bene, quindi ritorniamo anche alla discussione iniziale sul Pnrr". Maria Giuseppina Grasso Cannizzo insegna cosa vuol dire progettare con la luce. Il suo è uno spazio fluido, da conservare senza sprechi. Opera architettonica legata al luogo, in un'interconnessione tra interni collegati all'esterno, esempio di restauro critici. "È la prima volta che assegniamo il premio ad una donna – ha proseguito Ciniglio – Prima di lei a Nicola Pagliara, Franco Purini, Massimo Pica Ciamarra, Francesco Venezia, Dalisi. Cannizzo è una donna di un grande rigore etico e spirituale". "Il mio lavoro si concentra soprattutto sulla trasformazione dell'esistente. Per me non è solo un edificio, ma un territorio. Mi sono sempre occupata del progetto in tutte le sue parti, dal rilievo di tutta l'area alla cantierizzazione. Mi occupo personalmente dell'ingegnerizzazione del progetto, inserito nella comunità, con consapevolezza", ha spiegato l'architetto Matita d'Oro 2023. "La sua è un'idea che procede per sottrazione. L'architetto deve capire ciò che è assolutamente necessario e ciò che è superfluo. Prima avevo l'ossessione della perfezione. Oggi centrale è la semplificazione. Prima non ammettevo l'errore, oggi lo ammetto – ha evidenziato la Cannizzo, spiegando il progetto de La Casa di Modica, intervento sull'ordinario - Ho capito che tutto può iniziare ad avere un aspetto più vero. L'imprevisto dona vita all'opera e non la rende mummificata prima della nascita, sospendendo il giudizio". (segue) (Ren)