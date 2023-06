Arte: Fondazione Morra Greco, con la mostra "Goal!" dieci artisti campani celebrano lo scudetto del Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calcio e l'arte, linguaggi differenti che si parlano, nei giorni in cui il Napoli celebra la vittoria del suo storico terzo scudetto. Dieci artisti partenopei raccontano il tema del goal attraverso sensibilità e prospettive differenti, traducendo in opere pittoriche, in sculture, installazioni e fotografie la loro sensibilità, chiamati a interpretare l'universo di segni e significati che si legano, da sempre, allo sport più diffuso e amato, ma anche a utilizzarne i simboli come metafore utili, per certi versi indispensabili, alla lettura di una contemporaneità complessa. "GOAL!" è il titolo della nuova mostra collettiva organizzata da Fondazione Morra Greco con il supporto della Regione Campania nell'ambito delle attività di Edi Global Forum. Dall'8 al 30 giugno, vernissage a partire dalle ore 17.30, all'interno del Palazzo Caracciolo di Avellino a Napoli, sarà possibile apprezzare le opere perlopiù inedite di una collettiva di dieci artisti napoletani e campani, di generazioni e linguaggi diversi. In particolare, saranno presenti lavori di Betty Bee, Carmela De Falco, Giulio Delvè, Piero Golia, Marco Pio Mucci, Giulia Piscitelli, Nicola Vincenzo Piscopo, Vincenzo Rusciano e Antonio Serrapica e il duo Vedovamazzei (Stella Scala e Simeone Crispino). "Abbiamo inteso sottolineare un avvenimento storico per Napoli con i linguaggi dell'arte contemporanea, chiedendo agli artisti non già riflessioni filosofiche su questo sport così amato, ma di divertirsi, cercando una chiave di lettura giocosa e al contempo celebrativa", ha spiegato Maurizio Morra Greco, presidente della Fondazione.(Ren)