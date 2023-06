Pnrr: Valditara, riforma Its punto qualificante Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riforma degli Its è un punto qualificante del Pnrr: il governo crede fermamente in questa riforma”. Lo ha chiarito il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sul percorso di studi negli Its Academy”. Sulla questione il ministro ha ricordato che nel Pnrr “sono previsti 1,5 miliardi” per questo scopo “e sono stati già ripartiti i primi 500 milioni per potenziare i laboratori esistenti e realizzarne di nuovi”. (Rin)