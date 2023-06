Zes Acerra: inaugurato lo stabilimento Sbe Varvit - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato questa mattina ad Acerra, in località Pantano, nell'agglomerato Industriale Asi, in area Zes, lo stabilimento Sbe Varbit del Gruppo Vescovini, tra i leader mondiali nella produzione di giunti meccanici di fissaggio, di fondamentale importanza per molti settori industriali, che ha beneficiato delle agevolazioni della Zona Economica Speciale con l'Autorizzazione Unica del Commissario Straordinario del Governo rilasciata lo scorso 21 luglio. A distanza di soli dieci mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica, lo stabilimento vede la luce, è pienamente operativo, grazie ad un investimento di 30 milioni di euro. Sotto il profilo occupazionale, allo stato sono già 63 le nuove assunzioni: 42 giovani periti industriali campani e 21 ex-dipendenti di Meridbulloni, società di Castellammare di Stabia non più operativa dal 2020, riassunti da Sbe-Varvit già all'inizio del 2021. "E' stata una delle prime Autorizzazioni Uniche rilasciate, segno tangibile che quando c'è una velocità nel rilascio delle Autorizzazioni, c'è anche una velocità nell'esecuzione delle opere successive. Questo risultato costituisce il migliore spot per l'attrazione di nuovi investimenti sul nostro territorio", ha dichiarato il Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania Giosy Romano. "Bisogna in tal senso approfittare anche della realizzazione di opere pubbliche previste dal Pnrr che porteremo a compimento nei termini previsti", ha aggiunto.(Ren)