Campania: Rubano (Fi), gravi disagi per pendolari e dipendenti sulla tratta Benevento-Cancello

- "In relazione alla vicenda riguardante la tratta Benevento-Cancello, voglio esprimere la mia vicinanza ai dipendenti Eav - e alle loro famiglie – che, in attesa della riapertura dei lavori, vengono ricollocati, senza alcun chiarimento da parte dell'ente, presso la stazione di Piedimonte Matese. Lo ha dichiarato in una nota l'on. Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze. "La lettera di riscontro pervenutami firmata dal presidente di Eav, dott. Umberto Di Gregorio, e dal direttore Operativo Centrale, ing. Pasquale Sposito, in realtà - ha proseguito - non dà risposte o soluzioni e non tiene conto dei disagi che lo slittamento della chiusura del cantiere provocherà ai lavoratori e ai pendolari che vedono dilatarsi i tempi di percorrenza da e per Napoli. Questa decisione disattende le rassicurazioni che l'azienda aveva fornito ai dipendenti e congestiona ulteriormente i servizi per la mobilità, mortificando cosi un territorio che, con l'indebolimento dell'offerta per il percorso della tratta Benevento-Napoli via Cancello a cui erano destinati i lavoratori trasferiti, viene totalmente abbandonato. Il mio auspicio è nella sensibilità di Eav per risolvere con la massima celerità la situazione garantendo tanto un servizio efficiente per la gente quanto la tranquillità dei suoi dipendenti. L'interessamento della Provincia di Benevento, con l'invito del Nino Lombardi a noi parlamentari ad attivarci, è un atto giusto, ma tardivo come sottolineato dal collega Senatore Domenico Matera, fermo restando che vigilo sulle esigenze di questo territorio dall'inizio della mia attività politica. "La Provincia ha il dovere di farsi sentire con la Regione Campania, per esigere il rispetto della tempistica dei lavori, il ripristino della tratta e le giuste tutele ai dipendenti e ai pendolari. Il Presidente De Luca non può continuare a fingere e non constatare i risultati negativi della sua gestione su tutta la linea. Sicuramente ne terranno conto gli elettori. Noi, come Forza Italia e come rappresentanti dell'area moderata di Centrodestra, continueremo a vigilare e ad essere parte attiva per le esigenze di questo territorio e dei suoi cittadini", ha concluso Rubano. (Ren)