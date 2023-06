Napoli: approvato dalla giunta comunale il programma di manutenzione e rifunzionalizzazione delle fontane cittadine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato approvato dalla giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, il programma di manutenzione, gestione temporanea e rifunzionalizzazione delle fontane cittadine che sarà realizzato da Abc, Azienda speciale Acqua Bene Comune, fino al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo di circa 850 mila euro. Il patrimonio comunale consta di circa 54 fontane cittadine, per la maggior parte di pregio storico-artistico e a carattere monumentale; di queste 14 sono state già rifunzionalizzate ed affidate in gestione ad Abc fino al 30 aprile 2023. Ad esse si sono aggiunte, di recente, quella del Gigante, in via Partenope, la Fontana del Sebeto e l' Abbeveratoio monumentale di Capodichino, interessate da lavori restauro. Con il provvedimento approvato dalla Giunta si proroga la gestione, fino al 31 dicembre 2024, delle 15 fontane già rifunzionalizzate (fontana del Gigante, fontana del Carciofo, fontana Spinacorona, fontana della Selleria, fontana del Formello; Cariati; Tazza di Porfido. Santa Lucia e Ratto d'Europa in Villa comunale. Scapigliata. fontana del Nettuno in piazza Municipio, della Sirena in piazza Sannazzaro, fontana del Tritone a piazza Cavour, fontane del Diaz l e 2), e si individuano ulteriori fontane da recuperare. "Continua l'impegno dell'Amministrazione per il recupero delle fontane cittadine - ha dichiarato l'assessore Cosenza - in particolare il programma, in ragione delle risorse disponibili e dei progetti di intervento urbano in corso, riguarda la riattivazione di altre fontane a Posillipo, nel parco Virgiliano, in piazza Salvatore di Giacomo fino alla fontana del Leone a Mergellina. Successivamente, in ragione delle risorse si curerà il recupero delle fontane dei giardini della Principessa Iolanda già interessati dal progetto di illuminazione artistica nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo Centro Storico".(Ren)