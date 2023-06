Bradisismo: l'amministrazione comunale di Pozzuoli alla Camera per sollecitare interventi sugli edifici danneggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l'assessore al Governo del Territorio del comune di Pozzuoli, Giacomo Bandiera, ha partecipato all'audizione per istituire a favore dei comuni interessati dal fenomeno del bradisismo le procedure fiscali per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativi ai lavori di edilizia privata presso la Sesta Commissione Finanze della Camera dei Deputati. I sindaci dell'Area Flegrea, insieme ai deputati Francesco Borrelli (che ha presentato la richiesta di audizione), Antonio Caso e Virginio Merola, al direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito e l'assessore al Bilancio della Regione Campania Ettore Cinque hanno evidenziato la necessità di dare un sostegno concreto ai cittadini flegrei per la messa in sicurezza degli edifici privati in relazione al bradisismo ma anche nell'ottica di uno sviluppi urbanistico sostenibile. Siamo certi che il Governo, che ha già mostrato grande sensibilità all'argomento ed il Parlamento tutto daranno risposte celeri ed efficaci alle nostre richieste, che hanno come obiettivo la prevenzione e la sicurezza delle nostre città. (Ren)