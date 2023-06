Napoli: Manfredi consegna a Bill De Blasio il Premio Internazionale 'Guido Dorso' - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Internazionale 'Guido Dorso' - per la sezione Usa/Mezzogiorno - all'ex sindaco di New York, Bill De Blasio. Il riconoscimento è dedicato in particolare a personalità che hanno offerto ed offrono un contributo fondamentale alla vita sociale e culturale degli Stati Uniti. Di origine sannite e lucane, oltre che grande tifoso della squadra del Napoli, Bill De Blasio rappresenta per le nuove generazioni un'importante testimonianza di italo-americani che preservano l'amore per la cultura italiana e quella meridionale in particolare. Con l'assegnazione del Premio Dorso a Bill De Blasio la giuria ha inteso rendere onore anche ai connazionali di origine meridionale che hanno portato in alto, nel corso degli anni, il nome dell'Italia negli Stati Uniti, mantenendo vive le loro radici e realizzando legami sempre più forti con il Mezzogiorno. "Bill rappresenta in maniera positiva ed estremamente significativa il messaggio meridionalista – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi – è un uomo di grande valore, di talento e di grande impegno democratico che ha governato una delle città più importanti al mondo, espressione di una democrazia matura e di uno sviluppo economico inclusivo e multinazionale. E' un'idea molto vicina all'idea culturale di Napoli che lo ha fatto, nella sua storia e nelle sue dimensioni, in maniera analoga. Ma Bill oltre alle sue competenze e capacità, è anche un uomo che nella sua azione politica non ha dimenticato le radici ed ha governato New York un po' da meridionale, portando il pensiero ed i valori culturali ereditati delle sue origini campane". "È per me fonte di grande orgoglio ricevere questo riconoscimento soprattutto come figlio del sud – ha commentato Bill De Blasio – Napoli è una città meravigliosa che ha problemi come tutte le grandi metropoli, ma quanto a bellezza, creatività, energia e passione non c'è paragone nel mondo. Domenica sarà allo stadio per la grande festa, Forza Napoli!". "L'edizione 44 del Premio Dorso non poteva avere prologo più significativo che la consegna della Sezione internazionale a Bill De Blasio nella sede del Comune – ha affermato il presidente dell'Associazione Dorso, Nicola Squitieri - è proprio a Napoli, infatti, che nel lontano 1970 questo premio vide la nascita". Al sindaco Gaetano Manfredi, che nel 2020 fu destinatario del riconoscimento per il suo prestigioso curriculum scientifico e culturale, rivolgo i ringraziamenti dell'Associazione e l'augurio che Napoli raggiunga, sotto la sua guida, nuovi ed importanti obiettivi di sviluppo economico e sociale". (Ren)