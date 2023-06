Enti locali: Calderoli, aggiornare sistema Conferenze per favorire leale collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre Calderoli ha evidenziato come non vada dimenticato "il principio costituzionale di leale collaborazione, che la stessa Corte Costituzionale ha ribadito in più occasioni e che trova nelle Conferenze una delle espressioni più importanti. Il compito gravoso di questa Commissione è quindi di rilevanza costituzionale: definire adeguatamente come le Conferenze operano oggi e sviluppare proposte perché possano operare meglio. Un raccordo efficiente tra Stato, Regioni e autonomie locali è una garanzia di trasparenza e concretezza nel rapporto tra cittadini e cosa pubblica. In passato già mi sono adoperato per rendere più efficiente il funzionamento della pubblica amministrazione e anche stavolta non mi tiro indietro; abbiamo un dovere in questo senso nei confronti di tutti i cittadini e vogliamo rispettarlo convintamente”, ha concluso il ministro. (Rin)