Pnrr: Valditara, nessun taglio previsto, solo rimodulazione obiettivi

- “E’ ferma intenzione del governo che tutti i fondi siano spesi in maniera efficace per raggiungere gli obiettivi del Pnrr ma lo scenario economico ci ha imposto di rivedere le strategie per rispettare le scadenze e garantire la qualità dei risultati”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sull'utilizzo delle risorse del pnrr per la realizzazione di asili nido e scuole per l'infanzia. “In vista della revisione del Pnrr non abbiamo previsto alcun taglio delle risorse ma solo una rimodulazione degli obiettivi”, ha concluso. (Rin)