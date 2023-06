Ex Whirlpool: Granisso (Tea Tek), positivo incontro con i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tea Tek valuta molto positivamente l'incontro tenuto oggi presso l'Unione industriali di Napoli con i sindacati Fim-Fiom-Uilm dove è stato illustrato il piano di reindustrializzazione dell'area ex Whirlpool. Auspichiamo che il progetto prosegua con il massimo coinvolgimento delle istituzioni così come è stato sin dal primo momento presso il tavolo convocato al Mimit il 16 maggio scorso. L'azienda conferma tutti gli impegni presi in sede di assegnazione dell'area, forte dell'entusiasmo dimostrato da tutta la comunità locale e di un piano industriale importante e credibile, valutato positivamente in primis dal commissario Zes che ha scelto la nostra azienda per la ripartenza del sito". Lo ha dichiarato Felice Granisso, ceo di Tea Tek Group, a margine dell'incontro celebrato oggi a Napoli.(Ren)