Teatro San Carlo: Laboccetta (Polo Sud), esposto contro la nomina di Lissner

- "Lo avevo detto e ho mantenuto l'impegno, perché in un mondo che non sa quasi più cosa significhi, io sono ancora un uomo di parola. Questa mattina ho consegnato al Questore di Napoli l'esposto che avevo annunciato sulla illegittima nomina al Teatro San Carlo, nell'ottobre del 2019, del sovrintendente Stéphane Lissner da parte del ministro Dario Franceschini". Lo ha annunciato in una nota l'onorevole Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli e presidente della Associazione Culturale Polo Sud. "Una nomina proterva e gravissima, contraria - ha sottolineato Laboccetta - alle norme dello Stato italiano, della quale siamo certi che la magistratura deciderà in tempi brevi la sorte. È incredibile che un ministro della Repubblica e i suoi consiglieri abbiano voluto nominare alla massima carica del San Carlo una figura come Lissner", colpevole, secondo Laboccetta di aver avuto "la faccia tosta di dichiarare ai quattro venti la sua intenzione di non ottemperare a un decreto del governo in carica". "Un atteggiamento - ha proseguito il leader di Polo Sud - che rivela il delirio di onnipotenza tipica di chi è abituato e cui è stato consentito sempre tutto e il contrario di tutto. Lanzichenecchi, che vanno finalmente allontanati dalla vita culturale italiana ed è un bene che il ministro della Cultura del governo Meloni, Gennaro Sangiuliano, sia perfettamente consapevole non solo di quanto siano stati dannosi, ma anche di quanti pericoli continuino a rappresentare con la loro infida presenza, nel tentativo di auto-riciclarsi nei gangli del potere". "Perché quelli come Lissner, calati in Italia al servizio del sistema Franceschini, sono stati - ha affermato Laboccetta - e sono ancora, troppo spesso, non solo culturalmente inadeguati (basti ricordare la figuraccia planetaria tuttora visibile in internet da lui fatta alla tv francese quando, già direttore del Teatro alla Scala e in quel tempo all'Opéra di Parigi, non seppe riconoscere le più famose arie della storia dell'opera!), ma anche, incredibilmente e semplicemente, dei delinquenti. Perché un delinquente è infatti chi, coram populo come Lissner, si rifiuta di ottemperare alle prescrizioni della legge". Secondo Laboccetta, "delinquenziale si rivelerà alla magistratura il sistema di potere franceschiniano che, in combutta con amici e amichetti ancora in sella al ministero e proponentisi all'attuale ministro come falsi consiglieri, ha distrutto la qualità di molte delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Perciò sarà mia cura, per legale scienza e opportuna conoscenza, far avere copia dell'esposto al Capo della Polizia Vittorio Parisi e al prefetto Bruno Piantedosi, Ministro dell'interno". "D'altro canto - ha aggiunto l'ex parlamentare - che questi figuri siano capaci di tutto, lo vediamo quando lo stesso Franceschini, pur di mantenere quote di potere, lui che da giovane militò in un partito dalla grande tradizione come la Democrazia Cristiana, si fa oggi padrino della nuova segretaria Pd, Elly Schlein, perfetta quintessenza di ogni velleità e fuffa politica e di pensiero. Ma gli italiani se ne sono accorti e infatti al governo in carica non c'è più il Pd, che continua a perdere pezzi e terreno. Esattamente come sta accadendo a Napoli ed esattamente come sta accadendo al Maggio Musicale Fiorentino, dove molto simile fu la vicenda che due mesi prima di Lissner al San Carlo portò alla nomina del settantunenne Alexander Pereira al posto del sessantaseienne Cristiano Chiarot, che il sindaco piddino Dario Nardella ripeteva a tutti essere per legge pensionando. Quello stesso Nardella che del Maggio è presidente da nove anni e che oggi non ricorda di essere stato lui a far arrivare a Firenze tanta piaga d'Egitto. Gente sublime". "Viene quasi da chiedersi - ha concluso Laboccetta - se questi arroganti buffoni, nella loro insipienza culturale e politica, non siano però i migliori alleati dei loro stessi avversari. Cioè i nostri. E allora li ringraziamo e per una volta, noi che beviamo solo spumante italiano, vorrà dire che berremo alla loro salute un Billecart Salmon, ottimo champagne francese". (Ren)