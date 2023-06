© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, consegna all'ex sindaco di New York, Bill De Blasio il premio Internazionale "Guido Dorso" per la sezione Usa/Mezzogiorno. Napoli, Palazzo San Giacomo (ore 13.30). (segue) (ren)