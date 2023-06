Cultura: da Napoli in occasione del "Maggio" il lancio del Manifesto Etico dell'Architettura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincitrice, invece, del Concorso Maggio dell'Architettura è Domenica Benvenga, con il suo waterfront ideato per la penisola di Milazzo, di fronte le Eolie: 12 giovani architetti e talenti emergenti, che si sono confrontati sui temi dell'architettura, dando vita ad una collezione di progetti inserito nel catalogo della mostra. In esposizione, all'interno di una delle Basiliche, anche i plastici dei palazzi più belli d'Italia a cura del dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli. "Human Centered ed Environnement Centered Architecture - ha spiegato Mario Rosario Lossasso, già direttore DiARC UniNa - È importante stimolare e investire nelle idee innovative dei giovani. Molto suggestivo è l'ambiente in cui è stata realizzata la mostra. Portano idee di futuro, è questa la nostra missione". Da Napoli a Londra, all'interno di uno dei più prestigiosi studi internazionali Foster & Partners, è intervenuto al Maggio dell'Architettura anche Stefano Cesario: «Le nostre strutture sono avveniristiche, ma sono sempre una risposta ai problemi locali. Prima del design, la base di tutti i nostri progetti è la sostenibilità, nella tecnica, nella struttura, nella scelta dei materiali, nel rispetto dei luoghi. Siamo in un luogo simbolo le basiliche paleocristiane. Questa struttura è affascinante, bellissima. Torno sempre a Napoli e nei dintorni, alle mie radici: è un legame che non si non si separa mai". Tra i vari momenti di riflessione anche la lectio magistralis della professoressa Guendalina Salimei, che ha illustrato le proprie esperienze sul tema "L'insostenibile leggerezza delle periferie", ripercorse poi anche attraverso il cinema. (segue) (Ren)