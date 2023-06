Cultura: sabato in onda su Rai 5 il docufilm di Nadia Baldi sul Campania Teatro Festival - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrà in onda sabato 3 giugno alle 23.30 su Rai 5 il documentario di Nadia Baldi sull’edizione 2022 del Campania Teatro Festival. Il tradizionale appuntamento, che fa da prologo all’inaugurazione della rassegna internazionale e multidisciplinare diretta da Ruggero Cappuccio, in programma dal prossimo 9 giugno al 9 luglio, narra, attraverso i protagonisti, la vocazione naturale della Campania a suggerire arte e ad accogliere arte, come in un’agorà del pensiero in cui parole, musiche e danze del mondo, collaborano alla crescita dello stile, del gusto e della libertà. "Oggi, mentre il mondo è attratto dall’idea di amministrare la realtà, l’arte racconta, anche attraverso il docufilm della regista Nadia Baldi, vicedirettore artistico del Campania Teatro Festival, che è possibile modificarla, mutarla, migliorarla. Mentre le cerimonie digitali- si legge in una nota - si moltiplicano, il teatro, la musica, la danza e le arti in genere rafforzano il concetto di assemblea vitalissima, in cui energie viventi moltiplicano il sogno della pacificazione, della convivenza tra culture, della collaborazione civile. Il Festival, giunto alla sedicesima edizione, ha lavorato e continua a lavorare all’idea di nutrimento dell’intelligenza emotiva. Da essa nasce la forza dei mistici, degli scienziati, degli artisti, di ognuno di noi". (Ren)