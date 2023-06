Cultura: da Napoli in occasione del "Maggio" il lancio del Manifesto Etico dell'Architettura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le periferie sono aree di frontiera, confini sensibili, limina nel senso di soglie, capaci di vivere e di interpretare in chiave nuova le tensioni tra interno ed esterno, tra città e campagna, tra costruito e infrastrutture. In simili paesaggi ibridi, l'identità da ricercare non risiede nella purezza dei segni e delle forme ma nella capacità di captare e coniugare le differenze; in alcuni casi di instaurare sintonie e in altri di accettare, progettare, esaltare le dissonanze", ha affermato Guendalina Salimei. "Il tessuto dei margini è slabbrato, cesellato da spazi vuoti poco conosciuti, indefiniti, non progettati, spesso degradati, che costituiscono ampie occasioni di riflessione e di ricerca per nuove strategie operative capaci di superare il principio di esclusione tramite la loro conversione in nuove centralità in grado di riqualificare e potenziare intere porzioni di città. Un riscatto completo dal punto di vista dell'abitare architettonico e sociale. La periferia offre l'opportunità di divenire un laboratorio di sperimentazione per la città nel suo insieme di reti e strutture, di uomini e ambiente, uniti nella ricerca di un futuro comune e condiviso in cui limites diventi limen, non più ostacolo ma opportunità", ha concluso. (Ren)