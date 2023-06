Bradisismo: Sud Protagonista, sicurezza per le persone e per il patrimonio immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo sollecitato le Istituzioni ad attuare una politica di prevenzione per la tutela dei cittadini e del patrimonio immobiliare dell’area Flegrea di fronte al pericolo del bradisismo”, è quando ha dichiarato il segretario regionale di Sud Protagonista, Raffaele De Cicco. “Appare evidente che l'approccio probabilistico utilizzato dalle istituzioni per valutare il rischio del bradisismo - ha continuato De Cicco - è stato fallimentare nel garantire la sicurezza delle comunità e la protezione dei beni immobili, come fallimentare è stata l’unica iniziativa intrapresa dal Piano di evacuazione”. "La sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio immobiliare devono essere le priorità assolute", ha affermato il segretario di Sud Protagonista. "È fondamentale che le istituzioni adottino una politica di prevenzione efficace basata su solide valutazioni del rischio e sull'implementazione di misure adeguate per mitigare gli effetti del bradisismo, su questi temi chiediamo l’apertura immediata di un confronto per non piangere le vittime di domani”, ha concluso il responsabile di Sud Protagonista.(Ren)