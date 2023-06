Trasporti: Carloni (Lega), grazie a Salvini dal primo ottobre voli da Ancona per Roma, Milano e Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al buon lavoro del ministro Salvini in arrivo un'ottima notizia per i marchigiani. Dal primo ottobre, infatti, sarà possibile viaggiare in aereo da Ancona a Milano Linate, Roma, Napoli e viceversa. Un grande risultato ottenuto grazie ai fondi stanziati con l'emendamento della Lega in legge di Bilancio. Ora, con l'autorizzazione del dg move Filip Cornelis, e con la pubblicazione del bando da parte di Enac, di cui ringraziamo il presidente Pierluigi Di Palma, il 1 luglio sapremo quale sarà la compagnia aerea. Avanti tutta per le nostre amate Marche e per tutti gli italiani". Lo dichiara il deputato marchigiano della Lega, Mirco Carloni. (Rin)