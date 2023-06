Pomigliano: Ciarambino, serve più sicurezza e controllo del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Pomigliano c'è un chiaro ed evidente problema di sicurezza e controllo del territorio. Martedì sera, con l'esplosione di un ordigno intorno alle 19.30, che ha distrutto un'auto e danneggiato una palazzina, si è sfiorata la strage ". Lo ha affermato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto. "Poche settimane fa ho incontrato il Comandante provinciale dei carabinieri e prima di lui il Prefetto di Napoli. A loro ho descritto la situazione che si vive nella mia città e la percezione di insicurezza che è sempre più diffusa tra i cittadini, chiedendo controlli maggiori delle forze dell'ordine e l'incremento del personale nella caserma dell'Arma. Questo ennesimo vile episodio di criminalità rafforza ancor di più quanto già affermato: Pomigliano ha un serio problema di sicurezza, i miei concittadini hanno paura, serve rafforzare il presidio del territorio soprattutto nei fine settimana, quando migliaia di giovani si riversano in città. Al contempo occorre potenziare la videosorveglianza in città, per la quale a livello nazionale sono stanziati fondi dedicati. Ne parlerò in un prossimo incontro col sindaco neoeletto", ha concluso Valeria Ciarambino.(Ren)