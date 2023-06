Maternità surrogata: Cirillo (+Europa), centrodestra lo ritiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le questioni importanti vanno affrontate con cognizione di causa dopo un'attenta valutazione e un confronto costruttivo tra le forze politiche. Al di là degli steccati politici, è chiaro che il ddl Varchi racchiude in sé parte dell'arroganza del centrodestra quando parla di reato universale di maternità surrogata". Così il consigliere regionale della Campania di +Europa Luigi Cirillo. "Partendo dal presupposto che in Italia la giurisprudenza si è espressa in maniera netta sul tema e sia la Corte Costituzionale che la Cassazione hanno detto che la Gpa, almeno nella forma non solidale, è un reato che viola i diritti umani fondamentali, è chiaro che dietro al concetto di universalità si cela l'intento di colpire le famiglie arcobaleno. Se così non fosse, Meloni e company spenderebbero il loro tempo a lavorare, per esempio, ad una seria legge per semplificare le adozioni e favorire le coppie, ma anche i single, che sono pronti ad assumersi gli oneri e gli onori della genitorialità. Mi auguro - conclude Cirillo - che il centrodestra faccia un passo indietro e che, in caso contrario, il centrosinistra riesca ad esprimersi senza timori e in maniera netta ed unitaria su una questione così delicata". (Ren)