Governo: da Cdm deliberazioni di Protezione civile

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato: l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023, al territorio dell’intero Comune di Umbertide (PG), della parte centro-nord del comune di Perugia e della parte ovest del comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023; la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno. Per i primi interventi sono stati stanziati 1.120.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)