Teatro San Carlo: De Luca, non merita questa situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veritas filia temporis: la verità è figlia del tempo. Mi dispiace, il San Carlo non merita questa situazione. Per quello che mi riguarda deve essere all'altezza della Scala e dei migliori teatri del mondo e non merita quello che sta succedendo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla situazione di caos che si registra al Massimo napoletano dopo il decreto del governo. (Ren)