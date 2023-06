Napoli: il 3 giugno alla Mostra d'Oltremare la 16esima edizione di "Giochi senza barriere" - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà per l'intera giornata di sabato 3 giugno, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, la manifestazione "Giochi Senza Barriere", un evento inclusivo sulla disabilità dedicato a tutti bambini e ragazzi, ideato ed organizzato dall'Associazione "Tutti a Scuola". "E' un'iniziativa molto importante che ha una lunga tradizione e che sosteniamo con piacere - ha detto il sindaco Gaetano Manfredi - stiamo cercando di dare un approccio integrato al tema della disabilità perché i ragazzi che hanno più bisogno di aiuto necessitano di maggiori attenzioni in tutte le cose che si fanno, dallo sport alla cultura all'accesso, a quelle che sono le infrastrutture, all'uso dei servizi. Quindi credo che questo cambio di paradigma sia molto importante perché in questa maniera riusciremo a costruire una città accogliente, una città che dà un'opportunita a tutti e che veda quindi al centro la persona anche quella che ha dei bisogni particolari. È un approccio molto importante che sta portando avanti l'assessore Trapanese e che noi cercheremo di sostenere sempre più con investimenti in questi settore". "Sono felice ed onorato di poter promuovere la XVI edizione di Giochi Senza Barriere, frutto della instancabile volontà di Toni Nocchetti che da anni ci offre un momento ludico, allegro e di riflessione sui temi a me più cari quali la disabilità, l'inclusione, i diritti delle persone più fragili" ha dichiarato l'assessore comunale alle Politiche Sociali Luca Trapanese presentando l'evento. "C'è bisogno - ha aggiunto - che momenti come questo, in cui le barriere vengono annullate con la partecipazione inclusiva, siano la normalità, la quotidianità, il nostro vivere in una comunità accogliente, consapevole dove le diversità siano per tutti risorse e non barriere". "Giochi senza barriere è una festa che costruisce ponti sfidando i muri – ha sottolineato il presidente dell'Associazione "Tutti a Scuola" Toni Nocchetti - Non è solo una festa ma anche una manifestazione che ci obbliga a guardare negli occhi tutte le persone con disabilità". L'evento, interamente gratuito, sarà caratterizzato da momenti musicali, di spettacolo, di sport e di animazione, laboratori in collaborazione con il mondo dell'associazionismo che si occupa di fragilità e disabilità. Sul palco, che sarà animato da Mario Porfito, Alfonso Ardito e Bruno Savino, si alterneranno artisti nazionali e nostrani: Clementino, Andrea Sannino, Leo Gassman, Sal Da Vinci, Mr. Hyde, Jocelyn, Radio Rai Kids Spettacolo, Il giardino dei Semplici, Star Funky "Disney Experience", La Scuderia dei Rappers, Gruppo Musicale Città di Marigliano. La giornata sarà caratterizzata dall'allegria degli artisti di strada, dall'area gonfiabili, dal teatro dal vivo (Il Teatro di Ole e Ilvia, la Compagnia Le Scimmie del Piccolo Teatro Sanità con spettacoli di attori e burattini, il Giocoteatro di Libera Manifattura Teatrale, e la Compagnia dei Saltimbanchi). Gli ampi spazi della Mostra d'Oltremare ospiteranno quindi un vero e proprio villaggio dello sport con attività di calcetto, calcio in carrozzina, Napoli Baskin, karate, tiro con l'arco, sitting volley, Play for All e scherma. Durante la giornata sarà possibile, grazie all' A.O.R.N. "A. Cardarelli", usufruire di consulenze mediche gratuite. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Accademia Aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e A.O.R.N. "A. Cardarelli" e ASL NA 1 Centro. (Ren)