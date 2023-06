Sanità: Sud Protagonista, scelte organizzative errate peggiorano la situazione al Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La funzionalità dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli continua ad essere penalizzata dalla mancanza di una visione strategica e da errori organizzativi che penalizzano utenti e personale, come l'ipotesi di rimodulare l'utilizzo delle sale operatorie, tema sul quale, raccogliendo la nostra denuncia, la consigliera regionale Maria Muscarà ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale". E' quanto affermano il segretario regionale campano e il segretario Cittadino di "Sud Protagonista", Raffaele De Cicco e Rosario Pagano. "Il Pronto Soccorso del Cardarelli è in costante crisi per la carenza di medici e per il riversarsi di un gran numero di pazienti, in particolare quelli traumatizzati, che, trovano risposta nelle Ortopedie 1 e 2 dell'azienda ospedaliera, tanto che esse, nel 2022, hanno svolto ben 2587 interventi - spiega Pagano, che aggiunge: "nonostante ciò, sembra che la dirigenza si appresti a sottrarre al Padiglione H, e quindi alle Ortopedie 1 e 2, ben due sale operatorie per renderle operative a favore del padiglione A, comprendente le chirurgie. Questa possibile scelta ridurrebbe di quasi il 50% le attività delle Ortopedie allungando le liste di attesa", sottolinea Pagano, che aggiunge: "Auspichiamo che il presidente De Luca risponda al più presto all'interrogazione presentata dalla consigliera Muscarà - aggiungono De Cicco e Pagano - fornendo le necessarie informazioni e delucidazioni sulla specifica problematica ma, ancor più in generale, sulle problematiche del Cardarelli, e che si fermino scelte organizzative sbagliate che andrebbero solo a penalizzare i cittadini e la stessa azienda ospedaliera". (Ren)