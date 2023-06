Ambiente: accordo Anci-Coripet, bilancio triennale incoraggiante su riciclo Pet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri del bilancio dell'accordo triennale tra Anci – Associazione Nazionale dei Comuni italiani - e Coripet, il consorzio che si occupa di avviare a riciclo le bottiglie di plastica in Pet, sono incoraggianti se si considera che era la prima volta che un sistema autonomo è divenuto operativo nel nostro Paese. La collaborazione è stata avviata nel 2020, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo finalizzato alla raccolta ed a riciclo del Pet e si inserisce, a pieno titolo, nel dibattito e nelle evoluzioni dell'economia circolare. Uno dei punti qualificanti e condivisi dell'Accordo è stato proprio la realizzazione di una specifica banca dati, aperta e trasparente, in grado di assicurare il monitoraggio dell'andamento delle raccolte degli imballaggi in Pet, che ci consente, oggi, di tirare un primo bilAncio della collaborazione tra Anci e Coripet. Il numero di convenzioni stipulate è passato da 477 nel 2020, a 676 nel 2021, per arrivare ad un totale di 737 convenzioni nel 2022, per un totale di circa 58 milioni di cittadini coinvolti ed oltre 6500 comuni interessati. Dal 2020 al 2021, anni per i quali è stata completata la bonifica della banca dati, si registra, inoltre, un incremento dei volumi di contenitori in Pet gestiti direttamente con l'accordo Anci-Coripet e dei relativi corrispettivi riconosciuti ai Comuni. Si è passati da 71.935 tonnellate nel 2020 a 127.700 nel 2021 (dati al netto dei conguagli tra i diversi consorzi operanti nella gestione del Pet). Il totale dei volumi di contenitori in Pet gestiti per abitante si è attestato a 1,2 Kg/ab nel 2020 e 2,1 kg/ab nel 2021 (+75 per cento). I corrispettivi riconosciuti da Coripet ai Comuni o loro delegati sono stati complessivamente pari a circa 24,5 milioni di euro per il 2021 e 43 milioni di euro (al netto dei conguagli tra i diversi consorzi operanti nella gestione del Pet). In crescita risulta anche il numero di installazioni degli eco-compattatori. Nel 2020 erano 142 gli eco-compattatori operativi presso i punti vendita della Gdo ma anche in altre strutture come centri sportivi, scuole, luoghi di aggregazione, metropolitane. Nel 2021 sono arrivati a 363 e nel 2022 se ne contano 765 operativi che hanno contribuito complessivamente alla raccolta selettiva di 3.843 tonnellate di Cpl Pet. (segue) (Com)