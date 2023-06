Campania: Marchiello, va avanti il procedimento per l'ingresso del porto di Torre Annunziata nell'Autorità del Tirreno centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania ha discusso durante il question time di questa mattina l’interrogazione del capogruppo della Lega, Severino Nappi, sulla richiesta al Ministero competente di inserimento del Porto di Torre Annunziata all’interno del sistema dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, che determinerebbe un salto di qualità complessivo dell’intera area. Per questo, Nappi ha chiedo di conoscere i termini del procedimento e i tempi della sua conclusione. “Il comune di Torre Annunziata ha comunicato la rinuncia alla funzione di rilascio delle concessioni demaniali marittime e la volontà di entrare a far parte dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale – ha spiegato Marchiello – a seguito di ciò, il presidente della Giunta regionale ha chiesto alla Direzione Regionale per la Mobilità di avviare l’istruttoria tecnica per la valutazione della richiesta ed istituito un tavolo tecnico. A seguito dello scioglimento del comune del 3 febbraio 2022, la Commissione straordinaria del comune ha trasmesso alla Regione un progetto di fattibilità e, con delibera dell’aprile scorso, si è proceduto a finanziare le opere necessarie e costituire un tavolo tecnico integrato con la Capitaneria di Porto. Quindi, il procedimento è in fase di definizione”. “Spero che in un tempo breve si possa concludere un iter istruttorio necessario per dare seguito ad un progetto che è fondamentale per il Porto di Torre Annunziata e per l’intero territorio”, ha detto Nappi.(Ren)