Pomigliano: Bonelli e Borrelli (Avs), esplosione inquietante a pochi mesi da episodio analogo

- "L'esplosione della bomba carta nel complesso 219 a Pomigliano d'Arco è un episodio inquietante sul quale è bene indagare a fondo per risalire agli autori dell'attentato dinamitardo e al movente che ha generato questo episodio criminale avvenuto, peraltro, a pochi mesi di distanza da un'altra esplosione accaduta a gennaio sempre nella stessa zona. Si tratta di una circostanza che, ci auguriamo, faccia riflettere molto i negazionisti della camorra tra i quali anche il neo eletto sindaco che ha sostenuto diverse volte l'assenza dei clan a Pomigliano. Dunque anche le bombe esplose sarebbero inesistenti? Purtroppo i danni seri agli edifici e il terrore tra i residenti testimoniano il contrario. Le istituzioni devono essere unite e compatte nel combattere il crimine organizzato, dimostrando ai cittadini una volontà comune per liberarli dall'oppressione criminale. Negare l'evidenza non serve. Mi aspetto, al contrario, risposte ferme e decise dello Stato che deve affermare la sua presenza su questo territorio dopo che, solo per caso, a Pomigliano si è evitata una tragedia". Queste le parole dei deputati di Alleanza Verdi – Sinistra Angelo Bonelli e Francesco Emilio Borrelli. (Ren)