Sanita: Grimaldi, sui Lea è il fallimento del centrosinistra campano

- "La Campania ancora bocciata sul livello essenziali di assistenza. E'il Ministero della Salute che certifica, numeri alla mano, le carenze del sistema sanitario campano". Lo sottolinea Massimo Grimaldi, consigliere regionale della Campania e questore al personale. "Non basta – dice - lo sforzo di medici ed infermieri per arginare gli errori, le storture, le clientele del centrosinistra campano. Un fallimento che pagano, con un prezzo altissimo, i cittadini campani. Qui si hanno meno risposte, tempi lunghi per le liste d'attesa, prestazioni a pagamento. Un fallimento del quale il centrosinistra deve rendere conto. Incalzerò la maggioranza sul tema, in tutte le sedi". (Ren)