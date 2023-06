Pnrr: De Luca, Fitto e il Vesuvio i più grandi produttori di fumo al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fitto ha giudicato soddisfacente l'incontro con le Regioni di lunedì mattina? Abbiamo valutazioni evidentemente diverse. Io ho considerato quell'incontro una proficua nullità. Mi è venuta l'idea di dare la cittadinanza onoraria di Napoli a Fitto perchè possa fare un gemellaggio con il Vesuvio. Sono i due più grandi produttori di fumo al mondo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Questa è la valutazione che faccio io - ha spiegato - dopo l'incontro con il ministro Fitto. Sono passati 10 mesi, 10 mesi. Diciamo che vogliamo fare la corsa per aprire i cantieri, fare i progetti, ma sono passati 10 mesi e non si sbloccano miliardi di euro che avremmo potuto già tramutare in cantieri aperti. In 10 mesi si fa un progetto esecutivo, si fa una gara europea e si apre il cantiere". "Dal mio punto di vista è sconcertante la posizione del Governo e del ministro. Sinceramente non ho capito che stiamo aspettando", ha concluso De Luca. (Ren)