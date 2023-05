Campania: Muscarà (Misto), la Regione doveva approvare le linee guida per i Pronto Soccorso nel febbraio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le criticità e il sovraffollamento dei Pronto Soccorso della Campania” sono stati oggetto dell’interrogazione, presentata questa mattina nel corso dell'assemblea regionale, della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), che ha sottolineato: “nella mia precedente interrogazione sul tema, la Giunta ha replicato che essi dipendono dall’eccesso di cittadini che si rivolgono ai pronto soccorso, ma trovo che questa affermazione sia grave e fuorviante tenuto conto che la Campania ha un tasso di accesso ai pronto soccorso per codici verdi più basso di molte altre regioni, è evidente che la causa del sovraffollamento va certamente imputata ad altre cause”. “La carenza di medici è strutturale", ha risposto Marchiello per il quale “ci vorrebbe una normativa regionale che preveda che chi si laurea in medicina deve prestare i primi tre anni di servizio nei pronto soccorso, un settore molto importante ma anche logorante, per il quale occorre una risposta strutturale. Inoltre la Direzione Generale per la Salute ha riunito un tavolo di lavoro per adottare le linee guida per far fronte al sovraffollamento dei pronto soccorso”. “Anche su questo la Regione è in ritardo perché le linee guida sarebbero dovute essere approvate entro il febbraio 2020”, ha osservato Muscarà. (Ren)