Cinema: Biagio Izzo, Casagrande e Tartaglia in sala dall'8 giugno con "C'è di nuovo la valigia sul letto"

- Dopo le rocambolesche e divertentissime disavventure in "La valigia sul letto", la sgangherata banda di antieroi composta da Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Biagio Izzo, Maurizio Casagrande e Francesco Procopio, torna al cinema dall'8 maggio in "C'è di nuovo la valigia sul letto", con la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo. Scritto e diretto dallo stesso Tartaglia, il film è ambientato in Cilento e racconta la nuova missione impossibile di Achille il "vuttazziello intofato", Brigida "'a purpetta", l'inafferabile "Antimo fuggente", tra risate e sentimenti. Dopo 10 anni dal precedente capitolo, si imbatteranno in una emergenza nazionale che li vedrà affrontare i servizi segreti, la criminalità organizzata e una montagna di denaro. Prodotto da La Valigia Film in associazione con Giallo Limone Movie di Raffaella Nappo e Run Film, con il contributo della Fondazione Campania Film Commission, è distribuito nelle sale da Medusa e successivamente sulle reti televisive Mediaset. Completano il cast Gianni Parisi, Mario Porfito, Massimo De Matteo, Franco Pinelli, Anna Teresa Rossini, Stefano Sarcinelli, Nuvoletta Lucarelli, Helen Tesfazghi e per la prima volta sullo schermo Marco Tartaglia.(Ren)