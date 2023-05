Napoli: presentata questa mattina alla Città della Scienza l’istallazione immersiva Buchi Neri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’installazione immersiva Buchi Neri, il visitatore avvicinandosi sempre di più al buco nero vede gli effetti della sua straordinaria forza di attrazione sulla propria immagine: come nel processo detto di spaghettificazione, via via si deforma e si allunga verso il buco nero, fino a esserne irrimediabilmente catturata e, dopo aver spiraleggiato attorno ad esso, viene infine fagocitata, contribuendo ad accrescere la massa del buco nero stesso. A Napoli, l’Istallazione immersiva Buchi Neri, è aperta al pubblico fino al 30 luglio nell’ambito della Mostra "Spazio al Futuro", realizzata dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, in partnership con INFN e numerosi altri centri di ricerca e Università. (segue) (Ren)