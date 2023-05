Sanità: Borrelli-Mari (Avs), fare chiarezza sulla donna morta nell'ospedale di Battipaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di presentare un'interrogazione parlamentare per fare luce sulle circostanze che hanno causato la morte di Concetta Salvatore lo scorso 25 maggio presso il presidio ospedaliero 'Santa Maria della Speranza" di Battipaglia. Alla famiglia giunga il nostro cordoglio e l'auspicio che si possa subito appurare la verità dei fatti e se vi sono state eventuali responsabilità per l'accaduto". Lo hanno annunciato i deputati di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e Franco Mari. "Come segnalato dai parenti stretti della donna – hanno aggiunto i deputati – dalla settimana precedente al decesso la donna più volte si era recata presso i presìdi sanitari di Battipaglia ed Eboli lamentando forti dolori addominali che non si placavano neanche dopo la somministrazione dei medicinali prescritti. In data 25 maggio, in seguito ad accertamenti clinici, le veniva riscontrato una fissurazione del duodeno con raccolta di residui biliari e aria nel retroperitoneo. La paziente, pertanto, veniva cateterizzata e le veniva posizionato il sondino naso gastrico. Il quadro clinico della sig.ra Salvatore continuava ad aggravarsi fino al tragico epilogo. Riteniamo doveroso che la sua famiglia conosca nei dettagli quanto accaduto". (Ren)