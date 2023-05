Campania: farmacie rurali e patologie disabilitanti, due pdl in discussione domani in commissione sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testo unificato della Proposta di legge per l'adeguamento dell'indennità di residenza in favore dei farmacisti rurali; legge di iniziativa popolare rubricata disposizioni per persone con gravi patologie disabilitanti e Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di forni crematori. Sono questi i punti all'ordine del giorno della V Commissione consiliare permanente, Sanità e Sicurezza sociale, del Consiglio regionale della Campania convocata per giovedì 1 giugno, alle ore 15, dal presidente Vincenzo Alaia, consigliere regionale del Gruppo Italia Viva. "La Commissione prosegue nella sua attività istituzionale, discutendo di due proposte di legge di particolare interesse per la Campania - ha affermato il presidente Alaia -. Una volta terminato positivamente l'iter di approvazione, la legge sulle patologie disabilitanti, che è di iniziativa popolare, consentirà alle persone con gravi disabilità di continuare senza interruzione l'attività di riabilitazione, senza finire nelle Rsa che non hanno i requisiti necessari per far fronte a questi tipi di disabilità. Noi in Commissione siamo pronti a fare la nostra parte per quanto ci compete e a spenderci affinché il Consiglio Regionale possa portare il testo in approvazione in tempi celeri". "Di particolare importanza – ha aggiunto Alaia – è anche il testo di legge, adesso unificato, che, una volta approvato, consentirà di adeguare l'indennità di residenza che spetta ai farmacisti rurali. È una legge che va approvata non solo per rimediare ai disagi di questa particolare tipologia di farmacisti, ma anche per assicurare un servizio fondamentale ed indispensabile alle nostre aree interne, sempre più interessate dal fenomeno dello spopolamento". "Anche la V Commissione – ha concluso Alaia - si fa carico delle criticità proprie di chi vive nell'entroterra tra non poche difficoltà".(Ren)