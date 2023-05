Campania: Nappi (Lega), Regione su Porto Torre Annunziata continua a sprecare tempo e denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte a una questione fondamentale per il futuro del Porto di Torre Annunziata - una realtà tra le più importanti della Campania -, apprendiamo che in due anni la Regione non è riuscita nemmeno a concludere l'iter per la richiesta di inserimento dello scalo marittimo oplontino nell'Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale. Un periodo enorme durante il quale, inoltre, si lasciano chiusi nei cassetti notevoli risorse nazionali stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Ennesima conferma dell'incapacità di De Luca di dare risposte adeguate ai territori e di spendere le risorse economiche destinate al rilancio di aree e strutture della nostra regione". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, nel corso del question time di questa mattina. (Ren)