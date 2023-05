Digitale: le Pa centrali migrano sul Polo strategico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 40 le Pubbliche amministrazioni centrali (Pac) italiane che hanno aderito all’Avviso promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale, nell’ambito della Misura 1.1 “Infrastrutture digitali”, per migrare in cloud i propri dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, verso il Polo Strategico Nazionale (Psn). Oltre 40 strutture organizzative di primo livello delle Pubbliche amministrazioni centrali, che svolgono un ruolo cruciale per il Paese, sono quindi pronte a migrare verso l’infrastruttura in cloud. Dopo il completamento della prima milestone della Missione 1, componente 1, Misura 1.1. “Infrastrutture digitali” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), avvenuto lo scorso dicembre con l’attivazione del Psn, viene così raggiunta una nuova tappa fondamentale del percorso di transizione digitale del Paese. “L’importante adesione delle Pubbliche amministrazioni centrali a questo primo Avviso dimostra che il sistema Paese è pronto per compiere un cambio di passo chiave nella gestione dei dati e dei servizi pubblici", dichiara il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. "Continueremo a lavorare al fianco del Psn per potenziare le amministrazioni italiane con tecnologie cloud innovative, semplificando la vita di cittadini e imprese attraverso servizi digitali più moderni e sicuri. Le Amministrazioni che hanno inviato la richiesta di partecipazione potranno usufruire di 157 milioni di euro per migrare in cloud i propri sistemi, applicazioni e dati sull’infrastruttura del Polo Strategico Nazionale, in linea con quanto previsto dal Pnrr”. (segue) (Com)