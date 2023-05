Sicurezza: Silvestro (FI), affrontare in commissione antimafia gli atti criminali avvenuti nel napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attentato di ieri sera a Pomigliano d'Arco è l'ennesimo atto vile della criminalità organizzata in provincia di Napoli. Ancora una bomba carta esplosa in pieno giorno e che squarcia la tranquillità apparente dei nostri territori. E' il secondo attacco dinamitardo avvenuto quest'anno solo a Pomigliano, una situazione che non possiamo più tollerare. Questo preoccupante episodio e l'atto criminale contro il sindaco di Nola di qualche giorno fa saranno temi da affrontare il prima possibile nella Commissione Antimafia". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, componente della Commissione Antimafia. (Ren)