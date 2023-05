Pozzuoli: approvato dal consiglio comunale il bilancio di previsione e il piano opere pubbliche 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta ieri, dopo un dibattito di oltre dieci ore, il consiglio comunale di Pozzuoli ha approvato a maggioranza il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione dell'ente ed il piano delle opere pubbliche per il triennio 2023-2025. Numerosi gli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione: il potenziamento della sicurezza per gli edifici scolastici ed il loro efficientamento energetico, corposi interventi di manutenzione delle strade, degli alloggi pubblici e di tutti gli edifici di proprietà comunale, il completamento dei progetti ricompresi nel programma "Grandi Laghi" e del processo di digitalizzazione di tutti i servizi, l'ultimazione della fase di assegnazione dei loculi e dei suoli cimiteriali, l'ammodernamento del mercato ittico all'ingrosso, il potenziamento dei servizi di protezione civile, di videosorveglianza e degli impianti di pubblica illuminazione soprattutto nei quartieri periferici, l'implementazione del trasporto scolastico e l'attivazione di un tavolo tecnico-scientifico finalizzato alla redazione di un piano appositamente studiato per aumentare la resilienza del territorio al fenomeno bradisismico. Particolare attenzione è stata destinata anche alla valorizzazione turistica della città (grazie ad accordi di collaborazione con l'Ente Parco ed il Parco Archeologico dei Campi Flegrei per consentire, di concerto con le competenti Sovrintendenze, una fruizione tangibile di tutti i siti presenti in città) ed alla pianificazione nei settori dell'urbanistica, della mobilità, dell'utilizzo delle aree demaniali e dell'arredo urbano, con l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche e di quelle che impediscono il libero accesso al mare. E' inoltre prevista la costituzione di tre nuovi uffici speciali: per il Pnrr, per le Grandi Opere e per il Rione Terra. Quest'ultimo in particolare è finalizzato alla migliore gestione diretta del Bene attraverso il reperimento di specifiche professionalità e competenze: si potrà in tal modo procedere con l'affidamento in concessione delle singole attività economicamente rilevanti e con l'individuazione del miglior percorso gestionale attraverso cui dare luogo a forme di partenariato pubblico/privato, come la Fondazione di Partecipazione, per i beni di valenza culturale. Novità anche per gli impianti sportivi, che saranno singolarmente schedati e monitorati per giungere alla regolarizzazione delle posizioni debitorie non ancora sanate e favorire la concessione in uso e la riqualificazione per quelli inutilizzati. Per il patrimonio pubblico dell'Ente è prevista la vendita dei locali commerciali già regolarmente contrattualizzati ed un piano di alienazione per un nuovo elenco di immobili, con la possibilità di dismettere gradualmente anche gli alloggi ad uso abitativo dopo aver verificato la legittimità di tutte le occupazioni. Per quanto riguarda infine gli interventi a favore delle fasce deboli, l'amministrazione ha incrementato di 750mila euro il finanziamento del piano sociale di zona e ha stanziato 360mila euro per coprire i costi di maggiori sgravi per la tassa sui rifiuti a beneficio delle famiglie meno abbienti. Uno stanziamento di 220mila euro sarà invece destinato ad allestire un'apposita area giochi inclusiva per i bimbi diversamente abili. Aumenterà anche lo stipendio dei dipendenti ex Lsu, a fronte di un orario di servizio che passerà da 18 a 25 ore settimanali. "Abbiamo approvato il documento più importante per un'amministrazione comunale, ben due mesi prima della scadenza – ha commentato il sindaco Gigi Manzoni - Abbiamo inserito nel Dup e nel bilancio di previsione tutti gli interventi che avevamo previsto nel programma elettorale e nelle linee programmatiche di mandato. Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto dagli uffici, dai consiglieri e dalla giunta. Ognuno ha dato il suo contributo, con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue. Adesso, dobbiamo solo mettere in campo gli interventi previsti". (Ren)