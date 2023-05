Digitale: le Pa centrali migrano sul Polo strategico nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo lavorato intensamente con le Pa centrali coinvolte dal primo Avviso, ministeri di importanza cruciale per il Paese che hanno deciso di migrare al cloud di Polo strategico nazionale, sviluppando progetti di trasformazione digitale che produrranno benefici rilevanti in termini di impatto sulla sicurezza, l’innovazione e la sostenibilità", spiega Emanuele Iannetti, amministratore delegato di Polo strategico nazionale. "I risultati conseguiti grazie a questo primo Avviso segnano una ulteriore tappa del percorso intrapreso da Psn nell’ambito della Strategia Cloud Italia definita dal Governo. Polo Strategico Nazionale continuerà ad affiancare le PA centrali, locali e le Aziende Sanitarie con l’obiettivo di traguardare le milestone previste dal Pnrr", conclude. (Com)