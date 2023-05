Affitti: Manfredi, regolamentazione indispensabile ma ddl troppo labile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' indispensabile una regolamentazione e credo che questo disegno di legge vada in questa direzione ma ritengo che sia ancora troppo labile per le regole introdotte perchè solo l'obbligo di permanenza di due notti è troppo poco rispetto a quelle che noi, come sindaci delle grandi città, crediamo debbano essere delle forme di contingentamento più forti". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando della bozza del ddl sugli affitti brevi, a margine di un convengo sul turismo promosso da Generazione Sud. "E' importante - ha aggiunto - che ci sia una registrazione obbligatoria per chi fa affitti brevi perché oggi è un settore in cui c'è tantissimo nero, tantissima evasione e tantissimo lavoro irregolare". "La regolamentazione del mercato degli affitti brevi - ha concluso Manfredi - è necessaria "perché rappresentano una concorrenza sleale nei confronti del sistema alberghiero e perchè l'eccessiva diffusione degli affitti brevi rende il costo dei fitti normali, soprattutto per studenti e coppie giovani, inaccessibile e questo desertifica i centri storici". (Ren)