Campania: Gaeta (Europa Verde), va realizzata una nuova Rems per la popolazione carceraria

- La consigliera Roberta Gaeta (EuropaVerde) ha presentato un’interrogazione sulla “situazione carceraria in Campania” nel corso del question time tenutosi questa mattina in consiglio regionale, con particolare riferimento alla realizzazione di una nuova Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) sul territorio regionale per far fronte al fabbisogno di cure psichiche e psichiatriche in ambito carcerario. “Occorre rafforzare tutte le condizioni per evitare ricoveri impropri nelle rems e per migliorare la vita dei detenuti, è mia intenzione migliorare e implementare questi aspetti e a breve sottoporremo alla Giunta Regionale alcune nuove proposte sul tema, allo scopo di ampliare le offerte di formazione professionale attraverso corsi continuativi per i detenuti, garantire maggiori risorse, personale specializzato nella riabilitazione, animatori, assistenti sociali e operatori socio-assistenziali. “, ha detto Gaeta. “Il gruppo di coordinamento istituito presso la Direzione Regionale per la Salute e la relativa Delibera di giunta adottata nell’anno in corso stanno fortemente lavorando su questi obiettivi”, ha sottolineato Marchiello.(Ren)